Дослідження британських вчених виявило важливі відмінності в симптомах віспи мавп між поточним спалахом і попередніми в ендемічних регіонах.

Висновки базуються на 197 підтверджених випадках віспи мавп у лондонському інфекційному центрі з травня по липень 2022 року.

– Деякі із загальних симптомів, у тому числі біль у прямій кишці й набряк статевого члена, відрізняються від описаних при попередніх спалахах, – повідомляють вчені.

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І рекомендують клініцистам розглядати можливість зараження на мавпячу віспу у пацієнтів з цими симптомами.

На їхню думку, люди з підтвердженою інфекцією мавпячої віспи з великими ураженнями статевого члена або сильним ректальним болем повинні бути під постійним наглядом або перебувати на стаціонарному лікуванні.

Всі 197 учасників дослідження були чоловіками (середній вік 38 років), з яких 196 ідентифікували себе як геї, бісексуали або як такі, що мають статеві контакти з чоловіками.

У всіх пацієнтів були ураження на шкірі або слизових оболонках, найчастіше на геніталіях або в періанальній області.

Більшість (86%) пацієнтів повідомили про системні захворювання (що вражають весь організм). Найбільш поширеними системними симптомами були лихоманка (62%), збільшення лімфатичних вузлів (58%), м’язові болі (32%).

В цілому 71 пацієнт повідомив про біль у прямій кишці, 33 – про біль у горлі й 31 — про набряк статевого члена, в той час як у 27 були ураження порожнини рота, у 22 — одиночне ураження і у 9 – набряк мигдалин.

Трохи більше третини (36%) учасників також були інфіковані ВІЛ, а 32% мали інфекцію, що передається статевим шляхом.

В цілому 20 (10%) учасників були госпіталізовані для лікування симптомів, найчастіше ректального болю і набряку статевого члена. Однак про летальні випадки не повідомлялося, і жоден пацієнт не потребував інтенсивної стаціонарної терапії.

Відзначається, що тільки один учасник нещодавно побував в ендемічному регіоні. Це підтвердило поточну передачу вже у Великій Британії.

Лише чверть пацієнтів знали про контакти з тими, хто має підтверджену інфекцію мавпячої віспи, що підвищує ймовірність передачі від людей без симптомів або з дуже невеликою кількістю симптомів.

За даними уряду, станом на 18 липня 2022 року у Британії було зареєстровано 2 137 підтверджених випадків віспи мавп. З них майже три чверті (73%) — у Лондоні.