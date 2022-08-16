У першої леді США Джилл Байден діагностували Covid-19. Про це у своєму Twitter повідомила директор зі зв’язків з громадськістю дружини американського лідера Елізабет Олександр.

За її словами, у Джилл помірні симптоми, проте протягом п’яти днів їй доведеться перебувати на ізоляції.

– Після отримання негативного тесту на Covid-19 в понеділок у першої леді пізно ввечері стали проявлятися симптоми застуди. Вона знову отримала негативний результат експрес-тесту на антиген, але результат ПЛР-тесту виявився позитивним, – йдеться в заяві.

У пресслужбі уточнили, що перша леді США двічі вакцинувалася і отримувала два бустерні щеплення від коронавірусу. Їй призначений курс препарату Paxlovid.

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Наразі Джилл Байден перебуває в приватній резиденції в штаті Південна Кароліна. Передбачається, що вона зможе повернутися додому тільки після того, як здасть два тести на Covid-19 і результати обох будуть негативними.

Джерело: Елізабет Олександр