Як заявив професор акушерства та гінекології Медичної школи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Малкольм Манро, приблизно 35% жінок репродуктивного віку не мають достатньої кількості заліза в організмі.

На думку експерта, дефіцит поживних речовин, який може вплинути на безліч функцій, від імунітету до когнітивних функцій, часто залишається невиявленим.

– Це упущення частково пов’язане з тим, що симптоми буває важко визначити, але також і з тим, що дефіцит заліза рідко визнають невідкладним станом із короткостроковими та довгостроковими наслідками, – стверджує професор.

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За словами вченого, дефіцит заліза може призвести до низки жіночих захворювань з такими супутніми симптомами, як відчуття слабкості, втоми або дратівливості.

Залізо необхідне організму для виробництва гемоглобіну – білка в червоних кров’яних тільцях, який переносить кисень із легень до решти частин тіла. Він також важливий для інших клітинних функцій і виробництва гормонів.

Якщо організм витратить свої запаси заліза, це може призвести до зниження гемоглобіну та кількості здорових еритроцитів, що називається анемією.

Як зазначає дитячий гематолог із Медичної школи Мічиганського університету Анджела Вейанд, симптоми дефіциту заліза часто неспецифічні та розпливчасті.

За словами медика, задишка, затуманення свідомості, втома, запаморочення, підвищена чутливість до низьких температур і прискорене серцебиття можуть бути ознаками багатьох інших захворювань.

Вейанд додала, що залізодефіцит також пов’язаний із низкою інших негативних наслідків для здоров’я, включно з тривогою, депресією, порушенням сну і навіть серцевою недостатністю.

Учені заявили, що на сьогодні немає єдиної думки щодо рекомендованих доз залізовмісних добавок для різних груп населення, оскільки дослідження на цю тему практично не проводяться.