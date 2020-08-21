Син Зеленського перехворів на коронавірус

Син президента України Володимира Зеленського перехворів на коронавірус разом з його дружиною.

Про це глава держави повідомив під час робочої поїздки в Миколаївську область.

– Захворіла моя дружина і син, до речі, теж, вони разом лікувалися в лікарні, – сказав Зеленський.

Також він додав, що діти переносять коронавірус нормально, на відміну від дорослих.

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За словами Зеленського, хворобу важко переносять навіть ті дорослі, які молоді, здорові і займаються спортом.

– Особливо зараз, люди перестали в принципі дотримуватися будь-яких карантинних заходів, ніхто нічого не боїться – повірте, повірте нашій сім’ї, ніхто не боїться, поки у тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу, – додав Зеленський.

Про те, що у першої леді України виявили коронавірус, стало відомо 12 червня. Тоді повідомлялося, що тест на коронавірус здавав Володимир Зеленський і діти – результати були негативні.

Про те, що Олена Зеленська одужала, стало відомо 3 липня.