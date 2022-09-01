Все почалося з синдрома Маршала. На початку існування групи Доказові батьки, де блогери Тетяна Миненко та Регіна Липнягова обговорювали методи лікування за допомогою доказової медицини, до неї звернулася мама маленької пацієнтки, яка щомісяця має гарячку та загострення тонзиліту.

Лікар, до якого звернулася мама дівчинки, змусив їх пройти обстеження, що коштували десятки тисяч гривень і під час яких виявили декілька вірусів, носіями яких є всі без винятку люди.

Хибний діагноз призвів до необґрунтованого щомісячного лікування непотрібними антибіотиками, так ще й до цього “професор” призначив “помічні” ліки, які він сам продавав просто з-під столу.

Зараз дивляться

Зазначимо, що ніде в цивілізованому світі цей фуфломіцин не використовується, про нього там навіть не чули.

Коли мамі порекомендували сучасного педіатра, вона ніяк не могла повірити, що кожне загострення зупинятиме препарат вартістю 10 грн.

Зараз адміністратори найбільшої української медичної спільноти Доказові батьки Тетяна Миненко та Регіна Липнягова, які вибороли перемогу в рейтингу Топ-100 блогерів України Фактів ICTV 2021 у категорії Здоров’я, завдяки своїй просвітницькій роботі, відкрили свій медичний центр Доказові.

Вони зібрали найкращих фахівців для дорослих та дітей зі своєї спільноти: сімейного лікаря, педіатра, дорослого та дитячого невролога, дитячого ортопеда, ендокринолога, дитячого та дорослого дерматолога, трихолога, професійного косметолога, колопроктолога, токарального хірурга.

У центрі також можна вакцинуватися усіма наявними в країні вакцинами.

Це дуже непросто зважитись на відкриття в такий час. Та саме зараз дуже важливим є доступ до якісної, а головне – доступної медицини.

Важливо ще й те, що спеціалісти високого рівня не прописують зайвих обстежень та препаратів. Саме те, що потрібно в нашій надскладній ситуації.

Спільнота Доказові батьки продовжує своє існування і, як завжди, готова прийти на допомогу онлайн — знайти необхідних лікарів та скерувати до фахівців, які заслуговують на довіру.

Група продовжуватиме свою діяльність і надалі, щоб у кожного учасника був доступ до сучасної медичної інформації.

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Всі розуміють, що потрапити до хорошого лікаря буває дуже непросто, а група має безліч фахівців в різних містах країни, яких можна сміливо рекомендувати.

Фото: Факты ICTV