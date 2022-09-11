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Синдром розбитого серця: симптоми недуги, від якої померла королева Єлизавета II

11 Вересня 2022, 16:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
королева и принц
Джерело: Depositphotos

Англійський лікар Деб Коен-Джонс на сторінках популярного видання Британії розповів про синдром розбитого серця — стан, який міг зіграти фатальну роль у смерті Єлизавети II.

На думку медика, смерть принца Філіпа, з яким Єлизавета II прожила в шлюбі 73 роки, могла сприяти смерті самої королеви.

– Хоча багато хто думає про розбите серце як про метафоричний стан, насправді це загальновизнане явище, відоме, як стрес-індукована кардіоміопатія. Або синдром розбитого серця, – пояснює Коен-Джонс.

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За його словами, тут немає суворої науки. Але це, безумовно, спостережуване явище, яке в певному сенсі більше пов’язане з втратою волі до життя, ніж з нашим здоров’ям.

Коен-Джонс пояснив, що з фізіологічної точки зору втрата принца Філіпа викликала у королеви сильний стрес, який супроводжувався піковим рівнем кортизолу.

Кортизол – це гормон, що виділяється організмом при стресі. У значних кількостях він може завдати шкоди і збільшити ризик виникнення низки станів. Іншими словами, стрес – це не просто психологічна, а фізіологічна загроза.

Симптоми синдрому розбитого серця

За даними організації Heart, найбільш поширеними симптомами синдрому розбитого серця (BHS) є:

  • біль у грудях;
  • задишка;
  • аномальні серцеві скорочення;
  • кардіогенний шок.

Кардіогенний шок виникає, коли раптово ослаблене серце не може перекачувати достатню кількість крові для задоволення потреб організму. Це одна з найбільш поширених причин серцевих нападів.

Джерело: Express

Теги
Єлизавета ІІ Медики Серце Смерть
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