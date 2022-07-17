Моркву і наріжте півкільцями, часник розчавіть пласкою стороною ножа, половину цибулини наріжте досить товстими четвертинками.

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У сотейнику розігрійте соняшникову олію та злегка підрум’яньте моркву, цибулю та часник протягом 2-3 хвилин.

Очистіть картоплю і розріжте навпіл або на четвертинки. Додайте до інших овочів і готуйте ще протягом 2-3 хвилин.

Тепер додайте в сотейник курячу гомілку, так бульйон вийде більш насиченим і ароматним.

Влийте 1-1,5 л води в залежності від особистих уподобань. Якщо вам подобається більш густий суп, додайте 1 л. Готуйте бульйон 20 хвилин. Доведіть смак сіллю й перцем.

Візьміть томат, наріжте великим кубиком і поставте в холодильник. Це дуже важливий момент для балансу гарячого супу і холодних томатів при подачі.

Далі візьміть твердий сир, натріть на крупній тертці. Бульйон зніміть з плити і вийміть курячу гомілку. Перебийте овочі блендером до стану пюре.

Додайте в бульйон натертий сир і поверніть сотейник на плиту.

При постійному помішуванні варіть суп ще 2-3 хвилини, щоб сир розплавився і утворилася однорідна сирно-овочева суміш.

У порційну тарілку налийте гарячий суп і додайте в нього кубики охолодженого томата.

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З курячої гомілки обберіть м’ясо і додайте його в тарілку. Приправте свіжомеленим перцем за бажанням.