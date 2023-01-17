Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Епідеміологи звертають увагу на поширення нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у США у жовтні 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за оцінкою американського Центру з контролю і профілактики захворювань, ХВВ.1.5 вже займає друге місце після оригінального підтипу Омікрону, або 40% всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

Зараз дивляться

Водночас у ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах.

Повідомляється, що Центр громадської охорони здоров’я на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2. З початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.

– Як і раніше, вакцинація є головним засобом уберегтися від тяжкого перебігу коронавірусної інфекції, – нагадали в МОЗ.

Зазначається, що наразі в Україні є близько 8 млн доз вакцини трьох типів:

однодозова Johnson & Johnson;

дводозова Pfizer (дитяча та доросла форми);

дводозова CoronaVac.

Повідомляється, що курс вакцинації передбачає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу – через 4.

За даними МОЗ, з початку кампанії з вакцинації 15,4 млн українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19. Близько 12,4 млн не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.