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Ситуація погіршується: вже п’ять областей у помаранчевій зоні, одна відповідає червоній

19 Січня 2022, 10:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ситуація погіршується: вже п’ять областей у помаранчевій зоні, одна відповідає червоній
Джерело: Depositphotos

В Україні на 19 січня в помаранчевій зоні карантину перебувають п’ять областей. На Івано-Франківщині особливо критична ситуація.

В помаранчевій зоні карантину перебувають такі області:

  • Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
  • Львівська – динаміка госпіталізацій.
  • Рівненська – критичний показник нових випадків,
  • Сумська – критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька – критичний показник нових випадків.
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Зазначимо, що одразу три показники МОЗ щодо поширення Covid-19 є критичними в Івано-Франківській області. Це означає, що область готова переходити в червону зону.

Коронавірус в Україні станом на 19 січня 2022 року підтвердили у 3 780 903 людей. За добу – 12 815 нових випадків.

Серед них — 1 422 дитини та 464 медпрацівники.

Протягом усього часу з початку пандемії від вірусу померло 98 712 людей, за останню добу зафіксовано 163 летальні випадки.

Одужали за весь цей час 3 567 336 осіб, за день – 5 413.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Коронавирус Covid-19
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