В Україні на 19 січня в помаранчевій зоні карантину перебувають п’ять областей. На Івано-Франківщині особливо критична ситуація.

В помаранчевій зоні карантину перебувають такі області:

Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),

Львівська – динаміка госпіталізацій.

Рівненська – критичний показник нових випадків,

Сумська – критичний показник нових випадків,

Чернівецька – критичний показник нових випадків.

Зазначимо, що одразу три показники МОЗ щодо поширення Covid-19 є критичними в Івано-Франківській області. Це означає, що область готова переходити в червону зону.

Коронавірус в Україні станом на 19 січня 2022 року підтвердили у 3 780 903 людей. За добу – 12 815 нових випадків.

Серед них — 1 422 дитини та 464 медпрацівники.

Протягом усього часу з початку пандемії від вірусу померло 98 712 людей, за останню добу зафіксовано 163 летальні випадки.

Одужали за весь цей час 3 567 336 осіб, за день – 5 413.