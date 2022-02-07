В Україні станом на 7 лютого 2022 року зменшилася кількість хворих на коронавірус, захворіло менше 24 тис. людей, і попри прогнози про розширення червоної зони, ми маємо сьогодні збільшення жовтої.

За даними МОЗ, до Полтавської та Кіровоградської областей, що перебували у жовтій зоні минулого тижня, додалися Дніпропетровська та Запорізька.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 4 лютого зазначав, що найбільше нових випадків за добу було в Одеській, Львівській та Житомирській областях.

На 7 лютого, напруженою ситуація з коронавірусом залишається в м. Києві, Донецькій, Житомирській та Миколаївській областях, повідомляє міністерство.

Станом на ранок 6 лютого, за добу в України було зафіксовано 27 851 новий випадок коронавірусу (2 597 дітей та 431 медичний працівник). За весь час пандемії на Covid-19 захворіли 4 284 059 людей.

За день 34 305 людей вакцинувалися проти коронавірусної інфекції. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу – 14 188 жителів України, додаткову – 206 громадян, бустерну – 9 729 людей.