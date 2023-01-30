У Києві на минулому тижні було зареєстровано 185 нових випадків коронавірусної інфекції. Для порівняння на позаминулому – 191. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМВА.

Зазначається, що серед хворих:

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102 жінки в і ком від 20 до 93 років;

від 20 до 93 років; 83 чоловіки віком від 21 до 87 років;

шість дівчаток від 9 місяців до 10 років;

дев’ять хлопчиків від 1 до 13 років;

дев’ять медичних працівників.

– З них 48 осіб були госпіталізовані. П’ятеро людей померли від ускладнень, викликаних Covid-19. Одужали 153 людини, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання зареєстрували у Деснянському – 31, Дарницькому– 29 та Оболонському районах – 26 випадків.

Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 505 123 випадки захворювання, 9 409 летальних випадків. При цьому Covid-19 подолали 494 850 жителів столиці.