У Києві погіршується ситуація з коронавірусом серед дітей. Міська влада закликає батьків залишати дітей вдома, якщо є симптоми застуди, заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Уже понад тиждень у місті спостерігається зростання дитячої захворюваності на Covid-19 – понад 300 випадків.

– Тож закликаємо батьків бути обачними і за перших симптомів застуди у дитини – залишати її вдома, щоби запобігти поширенню хвороби, – заявила вона.

Старостенко зазначила, що попри те, що кількість нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію зростає, ситуація в місті контрольована.

Зайнятість ліжок, виділених під пацієнтів із Covid-19, становить сьогодні 26%. За словами Ганни Старостенко, це передусім пов’язано з високим охопленням вакцинацією проти Covid-19 у Києві. Щеплення сприяють тому, що люди хворіють на коронавірус у легкій або ж у середньої важкості формі.

У Києві 2 лютого підтверджено 2 869 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії Covid-19 зафіксовано 375 798 людей.