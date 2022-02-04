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Ситуація з Covid-19 у Києві погіршується: хто хворіє найчастіше

4 Лютого 2022, 14:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети коронавирус
Джерело: Depositphotos

У Києві погіршується ситуація з коронавірусом серед дітей. Міська влада закликає батьків  залишати дітей вдома, якщо є симптоми застуди, заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.  

Уже понад тиждень у місті спостерігається зростання дитячої захворюваності на Covid-19 –  понад 300 випадків.

– Тож закликаємо батьків бути обачними і за перших симптомів застуди у дитини – залишати її вдома, щоби запобігти поширенню хвороби, – заявила вона.

Старостенко зазначила, що попри те, що кількість нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію зростає, ситуація в місті контрольована.

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Зайнятість ліжок, виділених під пацієнтів із Covid-19, становить сьогодні 26%.  За словами Ганни Старостенко, це передусім пов’язано з високим охопленням вакцинацією проти Covid-19 у Києві. Щеплення сприяють тому, що люди хворіють на коронавірус у легкій  або ж у середньої важкості формі.

У Києві 2 лютого підтверджено 2 869 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії Covid-19 зафіксовано  375 798 людей.

Джерело
КМДА
Теги
Коронавирус Covid-19
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