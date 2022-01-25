Станом на вівторок, 25 січня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 19 тис. осіб. Це майже на 7 тис. більше, ніж добою раніше. Тому не дивно, що помаранчевий сектор епідемічної небезпеки розширюється. У ньому вже 13 областей України.

У червоному колірному сегменті на сьогодні знаходиться поки тільки одна область – Івано-Франківська. Тут зареєстровано найбільший сплеск захворюваності – 1 387 нових випадків коронавірусної інфекції.

За прогнозами, з 1 лютого до червоної зону може перейти Львівська область. Про це розповів регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції Олег Когут.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.