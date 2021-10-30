В Україні станом на 30 жовтня 2021 року загалом підтвердили 2 904 872 випадки коронавірусу. За добу – 26 198 нових хворих. З них дітей – 1 643, медпрацівників – 379.
Від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 67 393 пацієнти, за минулу добу зафіксували 541 летальний випадок.
Водночас одужали від хвороби загалом 2 430 944 українці, за добу – 9 449. Водночас у лікарні госпіталізували ще 5 305 пацієнтів.
За весь час пандемії проведено 14 378 720 ПЛР-тестувань.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1455 випадків;
- Вінницька область – 623 випадки;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 280 випадків;
- Донецька область – 1 172 випадки;
- Житомирська область – 1 002 випадки;
- Закарпатська область – 277 випадків;
- Запорізька область – 1 352 випадки;
- Івано-Франківська область – 760 випадків;
- Київська область – 952 випадки;
- Кіровоградська область – 199 випадків;
- Луганська область – 592 випадки;
- Львівська область – 1 880 випадків;
- Миколаївська область – 754 випадки;
- Одеська область – 1 973 випадки;
- Полтавська область – 1 078 випадків;
- Рівненська область – 998 випадків;
- Сумська область – 1 612 випадків;
- Тернопільська область – 609 випадків;
- Харківська область – 1 455 випадків;
- Херсонська область – 1 124 випадки;
- Хмельницька область – 1 150 випадків;
- Черкаська область – 661 випадок;
- Чернівецька область – 684 випадки;
- Чернігівська область – 904 випадки.
Крім того, в Україні зафіксували новий рекорд щеплень – за добу вакциновано понад 317 тис. українців.
Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 400 008 щеплень.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 29 жовтня 2021 року, у країні виявили 2 878 674 випадків коронавірусу, за добу було 26 870 нових хворих – найбільше за увесь час пандемії.
29 жовтня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156) та Львівській (1 702) областях.
Тим часом щеплення від коронавірусу 29 жовтня зробили 289 241 українців.