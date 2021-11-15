Так, минулого тижня підтвердили 39,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Крім того, на сьогодні зайнято 50 962 ліжка в лікарнях проти 51 700 минулого тижня. А госпіталізували за минулий тиждень 30 тис. осіб, а тижнем раніше – 34 тис.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.

Україна станом на середину листопада вийшла на плато захворюваності на коронавірус. Другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із новими Covid-випадками та зниження основних негативних показників.

За словами Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.

В регіонах України покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Нині вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області.