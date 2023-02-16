Команда вчених Корнельського і Байротського університетів в США провели дослідження нового негормонального методу контрацепції для чоловіків. Йдеться про таблетку, прийом якої забезпечує безпліддя на кілька годин.

Перш ніж в цьому переконатися, вчені провели серію дослідів на мишах. В результаті з’ясувалося, що ефективність контрацептиву досягає 100% в перші дві години після прийому і повністю зникає, повертаючи нормальну фертильність, протягом доби.

За словами дослідників, наразі чоловікам по суті доступні два методи контрацепції. Це презервативи, ефективність яких сильно залежить від правильності використання. І хірургічне пошкодження сім’явивідних проток, яке зазвичай назавжди робить чоловіка безплідним.

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Американські ж дослідники представили нову концепцію чоловічого орального контрацептиву. Це негормональний засіб, що пригнічує бікарбонатзалежну розчинну аденілатциклазу-білок, який надає сперматозоїдам в спермі рухливість і здатність запліднити яйцеклітину.

Досліди на мишах показали, що вже через 30 хвилин після прийняття препарату у самців стають неактивними сперматозоїди, але це ніяк не відбивається на поведінці самих тварин.

Ефективність протизаплідного засобу в перші дві години становила 100% і жодне з 52 спаровувань не закінчилося вагітністю самок.

Після трьох годин фертильність починала повертатися в норму і становила 91%, а через 24 години сперматозоїдам вже ніщо не заважало запліднювати яйцеклітини.

За словами вчених, попередні досліди на мишах дають надію, що чоловіки отримають ефективний і безпечний контрацептив, який можна використовувати “на вимогу”, а не постійно, досягаючи тимчасового безпліддя після єдиної дози.

Джерело: nauka.ua