Нещодавно Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило першу таблетку від важкої післяпологової депресії Zurzuvae (зуранолон). Курс лікування становить 14 днів, а деякі пацієнти навіть бачать поліпшення вже через кілька днів.

Експерти зазначають, що нові ліки будуть занадто дорогими для багатьох людей.

Матері, які живуть у бідності, загалом мають більший рівень післяпологової депресії, ніж матері з вищих доходів. Таким чином, той, хто найбільше потребує ліків, практично, не зможе їх отримати.

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Лікар-психіатр при надії, Неха Чаудхарі прокоментувала доступність ліків від післяпологової депресії.

Як вагітна жінка, вона в захваті від того, що нарешті вдалося привернути увагу до стану, який забирає те, що мало б бути одними з найбільш особливих моментів у житті мами.

Як психіатр, жінка бачить, обіцянки нових ліків і труднощі, пов’язані з бар’єрами доступу до цього препарату для багатьох людей, які їх потребують.

У будь-якому випадку, лікарка сподівається, що цей препарат відкриє двері для більш відвертих розмов про психологічний стан молодих матусь.