Сім’я з Нікополя, яка страшно постраждала під час обстрілу міста Градами і важкою артилерією, евакуаційним поїздом під егідою Лікарів без кордонів (MSF) доставлена для подальшого лікування до Львова. Нагадаємо, що у матері – осколкові поранення руки і ноги, а також перелом гомілки. 6-річна дитина втратила обидві ніжки.

Як розповів медикам батько дівчинки, в сім’ї — п’ятеро дітей. Двоє поїхали до Іспанії. Дружина з трьома іншими дітьми з початку війни рятувалися в Польщі, де три місяці жили в притулку для переселенців. 5 жовтня вони повернулися.

– Наступного дня ми були вдома. Обідали і збиралися лягати спати. Я пішов заварити чай. Тоді наш будинок обстріляли з артилерії. Мене відкинуло. Ближче до вибуху були дружина і дочка, – згадує чоловік.

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За його словами, сам він отримав лише легкі травми: біль у спині та у вухах. Але дружина і дочка були важко поранені. Ще двоє дітей залишилися неушкодженими.

– На землі лежало три гострих предмети зеленого кольору. Тільки один з них вибухнув, два інших були цілі, – каже чоловік.

Він згадує, як викликав швидку, яка приїхала з людьми з територіальної оборони. Дочку відвезли в Дніпро, а дружина залишилася в нікопольській лікарні.

– Медики Дніпра сказали, що доньці зробили операцію і їй знадобиться додаткове лікування у Львові. Одразу після анестезії, коли вона прокинулася, то повторювала знову і знову: тато, у мене немає ніг! – не стримує емоцій батько.

За його словами, дружина багато плаче. Ще двоє дітей живуть у бабусі за Нікополем, вони приїдуть до Львова через кілька днів. Тут живе сестра дружини.

Повідомляється, що цього тижня соцпрацівники Лікарів без кордонів відвідали жінку з дитиною у львівській лікарні, де вони продовжують отримувати лікування.

Джерело: Лікарі без кордонів