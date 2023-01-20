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Температура ледь дотягла до 31 градуса: у Дніпрі рятують жінку, яка майже добу була під завалами

20 Січня 2023, 10:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Температура ледь дотягла до 31 градуса: у Дніпрі рятують жінку, яка майже добу була під завалами
Джерело: Depositphotos

Фахівці Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова лікують 27-річну Катерину, яка майже добу перебувала під завалами після ракетного удару РФ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

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– Вона під завалами попрощалася з життям і думала тільки про дитину і чоловіка. В цей час змогла дотягнутися до телефону на руці і відповісти на дзвінок мами, – пише медик.

За його словами, рятувальники зробили неможливе: дістали її з-під десятків тонн будівельних уламків.

Сергій Риженко зазначає, що про вибух Катя говорити не може, відразу плаче. Намагається щось написати, але рука тремтить, думки тільки про близьких. З пацієнткою працює психолог.

– Коли доставили в Мечникова, температура тіла ледь дотягла до 31 градуса. Садна на руках і тілі, – пише Риженко.

Він зазначає, що після інтенсивного лікування в реанімації колір обличчя з сіро-землистого став рожевим. Жінка навіть намагається посміхатися.

Джерело: Сергій Риженко

Теги
Дніпро Лікарня ім. Мечникова Медики Ракетні удари Росії
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