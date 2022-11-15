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Темпи наростають: на Київщині проти Cоvid-19 вакцинувалося на 600 людей більше, ніж минулого тижня

15 Листопада 2022, 13:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Вакцинація є найкращим захистом від тяжкого перебігу Cоvid-19. На Київщині за сім днів вакциновано 5 347 осіб від Cоvid-19. Це на 598 осіб більше, ніж за попередній тиждень.

Захворюваність же в регіоні зменшується. Так, за минулий тиждень в Київській області зареєстровано всього 237 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що на 36,6% менше, ніж у період із 31.10.2022 до 06.11.2022.

Госпіталізовано у медичних заклади Київщини із  Cоvid-19 всього 119 хворих із підтвердженим діагнозом та 32 – із підозрою. Це на 15 хворих менше, ніж попереднього тижня.

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Попри війну, імунізація в Київській області триває.

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Мешканці регіону можуть отримати безоплатне щеплення. Для цього необхідно звернутися по скерування до сімейного лікаря. В області наразі функціонують 25 центрів масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також працює 19 мобільних бригад.

Джерело: Київська ОВА

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