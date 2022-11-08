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Тепер і українською: додаток, який допомагає “говорити” очима — посилання

8 Листопада 2022, 15:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смартфон
Джерело: Depositphotos

У Google з’явилася українська версія розробленого ще кілька років тому додатку, який допомагає людям з моторними і мовними порушеннями “говорити” очима.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Відзначається, що механіка додатка геніально проста і складна одночасно. Користувач має можливість зберегти певні фрази і завдяки руху очей відтворити їх голосом.

Звичайно, це не повноцінне спілкування, але дуже важлива можливість для тих, хто втратив здатність розмовляти або має вроджену проблему.

Завантажити додаток можна за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
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