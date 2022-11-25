У міру того, як влада Китаю вводить все нові блокування через прагнення попередити поширення коронавірусної інфекції, в столиці країни Пекіні наростають масові протести проти жорстких заходів державної політики нульового Covid-19.

Так, на заводі з виробництва iPhone в центральному Китаї тисячі робітників зіткнулися з поліцією з охорони громадського порядку і знесли барикади. На відео, якими працівники поділилися з The Times, видно, як тисячі робітників б’ють і жбурляють сталеві балки в поліцейських в захисному спорядженні і захисних костюмах.

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У багатомільйонному південному місті Гуанчжоу протестуючі вирвалися із заблокованих будівель, щоб протистояти працівникам охорони здоров’я і награбувати продуктів харчування.

Очевидно, що в міру того, як суворі Covid-правила в Китаї діють вже третій рік, в країні наростають прояви невдоволення.

Відзначається, що для лідера Китаю Сі Цзіньпіна заворушення є випробуванням його безпрецедентного третього терміну перебування при владі і підкреслюють невідкладне політичне питання про те, як він може вивести Китай з епохи Covid-19.