Власне тест, який розробили дослідники Массачусетського технологічного інституту, є своєрідною системою скринінгу, яка визначає наявність онкомаркерів у сечі.

Система складається з наночастинок, покритих білком з певним набором послідовностей ДНК, яку вводять ін’єкційно. Ракові ферменти, якщо вони є у крові, стикаючись з наночастинками, позначають саме специфічний для себе білок.

А коли промаркований білок виводиться з організму разом із сечею, спеціальна програма зчитує інформацію. Якщо білки не зазнали змін, отже ракового захворювання немає.

І, навпаки, різні послідовності наночастинок ДНК можуть вказувати на наявність пухлини. Система також здатна розрізняти типи пухлин і визначати, чи дала пухлина метастази.

Для лікарів це надзвичайно важлива інформація. Вона допоможе вибрати правильний метод лікування.

Поки дослідники експериментували з мишами. У майбутньому вчені збираються переформатувати систему для неінвазивного прийому, приміром, через інгалятор.

Джерело: ScienceAlert