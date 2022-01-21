Міський голова Києва Віталій Кличко вилікувався від коронавірусної інфекції, яку переніс уже вдруге. Факт одужання підтвердив тест, який показав негативний результат.
Про це мер розповів на своєму Telegram-каналі.
– Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму Омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури, – написав Кличко.
За його словами, оскільки він має два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим.
Мер також радить робити швидкий тест за першої ж появи підозрілих симптомів.
Сам він обидва рази, і при позитивній, і при негативній відповідях, спочатку використовував експрес-тест в домашніх умовах, а потім їхав у лікарню і там пересвідчувався в правдивості отриманих результатів.
Віталій Кличко традиційно закликав своїх підписників вакцинуватися, стежити за своїм здоров’ям і не нехтувати небезпекою.
Джерело: Віталий Кличко
Фото: КМДА