Міський голова Києва Віталій Кличко вилікувався від коронавірусної інфекції, яку переніс уже вдруге. Факт одужання підтвердив тест, який показав негативний результат.

Про це мер розповів на своєму Telegram-каналі.

– Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму Омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури, – написав Кличко.

За його словами, оскільки він має два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим.

Мер також радить робити швидкий тест за першої ж появи підозрілих симптомів.

Сам він обидва рази, і при позитивній, і при негативній відповідях, спочатку використовував експрес-тест в домашніх умовах, а потім їхав у лікарню і там пересвідчувався в правдивості отриманих результатів.

Віталій Кличко традиційно закликав своїх підписників вакцинуватися, стежити за своїм здоров’ям і не нехтувати небезпекою.

Джерело: Віталий Кличко

Фото: КМДА