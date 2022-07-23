Перше перевезення поранених українських військових із початку російської агресії проти України відбулося 18 липня. 31 пораненого українського солдата та осіб, що супроводжують їх, було доставлено з Перемишля до Варшави санітарним потягом.

– Постраждалих було доставлено до лікарень Люблінського, Мазовецького та Лодзинського воєводств, – повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Вісім із них потрапили до клінічної лікарні в Отвоцьку, яка спеціалізується на ортопедичних операціях.

Стан пацієнтів стабільний. Більшість солдатів зараз проходять реконструктивне лікування, тобто відновлюють частини тіла, пошкоджені в бою. Потім їх реабілітують.

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У найближчому майбутньому групи чисельністю близько 30 солдатів переправлятимуться до Польщі санітарним потягом один раз на тиждень.

Глава канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик оголосив, що транспортування та розміщення поранених солдатів з України до польських лікарень було першим завданням, яке виконала Група гуманітарної та медичної допомоги.

Групу гуманітарної та медичної допомоги було створено у 2022 році. Серед її завдань рятувальні та евакуаційні операції польських громадян, які постраждали внаслідок нещасних випадків та інших надзвичайних ситуацій, а також заходи медичного забезпечення, пов’язані з наданням допомоги польським громадянам та членам їхніх сімей.

Команда також має підтримувати інші країни у рятувальних операціях, які проводяться на їх території. Його очолює нейрохірург, професор Артур Зачинський.

Джерело: RMF24