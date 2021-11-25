У жовтій зоні епідемічної небезпеки відвідувати громадські заклади можна буде лише тим людям, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 24 листопада. За його словами, раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень за площі, або перевіряти документи та працювати без обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають цю можливість.

– Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу, або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників, – зазначив міністр.

Ляшко стверджує, що посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення.

Термін дії жовтого сертифіката про вакцинацію зменшили до 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.

Міністерство охорони здоров’я пропонує внести зміни до карантинної постанови №1236, якою буде посилено вимоги щодо вакцинації у жовтій зоні. Працівники закладів мають не просто візуально перевіряти наявність сертифіката на вході, а зчитувати код смартфоном через застосунок Дія. Штраф за неналежну перевірку — від 34 до 170 тис. грн.