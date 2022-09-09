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Тільки за минулий тиждень: кількість Covid-хворих на Київщині збільшилася майже на 50%

9 Вересня 2022, 16:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Як повідомила під час наради з керівниками територіальних громад та районних військових адміністрацій повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської обласної військової адміністрації Олена Єфименко, протягом минулого тижня в області фіксується зростання захворюваності на коронавірус.

Так, з 29 серпня по 4 вересня в області зареєстровано 607 підтверджених випадків Covid-19 проти 409 за період з 22 по 28 серпня. Зростання склало 48,4%. За минулий тиждень до лікарень області госпіталізовано 177 мешканців.

– Зараз ми спостерігаємо сезонне зростання коронавірусної інфекції, до якого область готова. Визначені лікарні, є необхідна медична апаратура, ліки, – зазначила Олені Єфименко.

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За її словами, в достатній кількості є і вакцинальні препарати.

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Повідомляється, що на сьогодні в Київській області визначено дев’ять закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою Covid-19 і, в разі необхідності, готові до прийому ще 14 лікарень.

Зазначається, що в області функціонують 25 центрів масової вакцинації та 180 пунктів щеплень, а також працює 20 мобільних бригад.

Загалом за минулий тиждень в Київській області щеплено 5 425 осіб.

З 1 300 тис. населення Київської області вакциновано:

  • першою дозою – 67%;
  • другою дозою — 63%.

Це один з найкращих показників серед регіонів України, зазначила Олена Єфименко.

Джерело: КОВА

Теги
Вакцинація Київська область Коронавирус Covid-19 Лікарні Ліки
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