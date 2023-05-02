Відео-виклик на TikTok пропонує створити кольоровий факел, розпиливши балончик з фарбою на полум’я запальнички. Ця небезпечна забава ледь не вбила Мейсона Дарка, 16-річного учня середньої школи з Північної Кароліни.

Дарк, спортсмен і популярний футболіст школи, зараз перебуває в опіковому центрі Університету Північної Кароліни. Мати хлопця розказала, що в неділю син попередив, що братиме участь у челенджі TikTok, взяв із собою запальничку і балончик з фарбою.

– Всі почули сильний вибух, а потім вибіг Мейсон, почав знімати свою сорочку і стрибнув у річку, щоб вгамувати біль від опіків, – розповіла Холі Дарк.

Згодом родичі дізналися, що у хлопця опіки третього ступеня – постраждало 76% тіла, сорочка розплавилася і прилипла до спини.

Зараз лікарі опікового центру вважають за доцільне тримати Мейсона під дією седативних препаратів, бо хлопцю дуже боляче. Його загорнули, як мумію, перев’язали з голови до ніг.

Мейсону вже зробили першу з багатьох запланованих операцій, щоб розпочати пересадку шкіри. Процес загоєння довгий і складний.

Очікується, що хлопець залишиться в опіковому центрі щонайменше на півроку.

Бабуся підлітка просить усіх молитися, щоб її онук залишився живим.

А мати створила сторінку на GoFundMe від імені свого сина. Цей фонд збирає кошти, щоб покрити медичні рахунки та інші витрати, необхідні для одужання Мейсона.

Джерело і фото: WRAL