Міністерство охорони здоров’я України назвало категорії громадян, яким не можна робити щеплення від коронавірусу. Але таких людей насправді одиниці.

Про це проінформував головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. За його словами, існують абсолютні медичні протипоказання, через які людині у жодному разі не можна робити укол.

– Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість – непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний – майже 0,01% від загальної популяції людей, – зазначає Ігор Кузін.

Сюди належать люди, у яких після введення першої дози фіксувалися важка алергічна реакція чи анафілактичний шок.

На жаль, заздалегідь визначити, хто у групі ризику, не можна. Таким особам просто не вводять другу дозу вакцини.

Крім того, є громадяни, які страждають від супутніх захворювань – серцево-судинних, онкології.

Вакцинація від коронавірусу їм також може не рекомендуватися, однак тут важлива консультація з сімейним лікарем, який дозволить чи не дозволить зробити укол.