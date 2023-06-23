Хімік-токсиколог Володимир Саркісян на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповів, чи може насправді алкоголь і, зокрема, червоне вино захистити від радіації.

Ця тема стала знову актуальною після заяви російських окупантів про їхню готовність завдати ушкоджень захопленій ними Запорізькій АЕС і спровокувати тим самим витік радіації.

Володимир Саркісян одразу й категорично застеріг: алкоголь у будь-якому його вигляді не захистить від радіації. За словами експерта, міф про лікувальні властивості алкоголю народився не за часів Чорнобильської трагедії.

Як пояснює Володимир Саркісян, червоне вино колись видавали в підводних частинах військово-морського флоту для компенсації дефіциту меланіну, спричиненого тривалим перебуванням екіпажів без сонячного світла під час підводних рейсів.

– Радянська публіка не була привчена до самостійного пошуку інформації та її аналізу. А це породжувало безліч легенд – і про особливу радіацію в підводних човнах, і про лікувальний ефект червоного вина, – каже фахівець.

Іншими словами, легенда про алкоголь породжена нерозумінням і незнанням певних дій та рекомендацій.

За словами експерта, алкоголь жодним чином не є ліками проти променевої хвороби. Утім, і інших ліків, які б їй запобігали, немає.

Саркісян зазначив, що етиловий спирт належить до категорії так званих клітинних отрут, тобто тих, що впливають на внутрішньоклітинні процеси. Зокрема, він здатен пригнічувати процес поділу клітин. І тут починається найцікавіше.

Річ у тім, що радіоактивне випромінювання, головною мішенню якого є ДНК, найшкідливіше для клітин, які перебувають в активній фазі поділу. Це, зокрема, клітини шкіри, слизових, епітелію внутрішніх органів.

– На перший погляд, можна очікувати зниження шкідливого ефекту випромінювання в разі штучного пригнічення клітинних процесів алкоголем, – каже хімік-токсиколог.

Однак, за його словами, насправді шкідливий вплив самого алкоголю на клітини не менший за радіоактивне випромінювання: чи то розгорнута для синтезу ДНК, чи згорнута у спокої – однаково вразливі до нього.

Також Саркісян зауважив, що для того, щоб захворіти на променеву хворобу, потрібно отримати дуже високі дози радіації. Тому, вживаючи високі дози алкоголю в профілактичних цілях, ви ризикуєте померти від нього, тому що сам алкоголь – дуже токсична речовина.

Небезпечною для життя є концентрація алкоголю в крові від 3,5 проміле (0,35 %), а концентрації від 5 проміле вважаються безумовно смертельними.

– У моїй практиці був випадок миттєвої смерті від алкогольного отруєння, коли дорослий чоловік, посперечавшись, випив одразу пляшку горілки. Помер, поки пив, – згадує хімік.

Також є дані про летальну дозу алкоголю 5-8 г на кілограм маси тіла людини.

Безпечної дози алкоголю немає. Але якщо вам хочеться розслабитися з келихом вина в компанії друзів і подруг, нехай це буде суто для вашого задоволення, без апокаліптичного контексту, резюмує Володимир Саркісян.

Джерело: Бережи себе