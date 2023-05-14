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Трагедія в Миколаєві: під час гри на батуті загинула чотирирічна дитина

14 Травня 2023, 10:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

У Миколаєві під час гри на батуті, розташованому в дитячому містечку Казка, трагічно загинула чотирирічна дівчинка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

– Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася в петлях на стінці одного з відділень батута. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті – удушення, – йдеться в повідомленні.

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На місці події працюють слідчі. Вони встановлюють усі обставини трагедії.

На період слідства дитяче містечко Казка не працюватиме.

Джерело: Сергій Шайхет

Теги
Миколаїв Смерть
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