У Миколаєві під час гри на батуті, розташованому в дитячому містечку Казка, трагічно загинула чотирирічна дівчинка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

– Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася в петлях на стінці одного з відділень батута. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті – удушення, – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчі. Вони встановлюють усі обставини трагедії.

На період слідства дитяче містечко Казка не працюватиме.

Джерело: Сергій Шайхет