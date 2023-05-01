Операція на легенях, яка, по суті, врятувала літньому чоловіку життя, у столичній лікарні Феофанія виконується не вперше.

Сучасну методику хірургічного лікування захворювання легень, яка називається LVRS lung volume reduction surgery, фахівці цього медичного закладу привезли із Швейцарії.

Ця інноваційна методика дозволяє уникнути чи, принаймні, відтермінувати трансплантацію легень. Змусити працювати власні легені пацієнта, не застосовувати імуносупресивну терапію.

Уперше цей чоловік у важкому стані потрапив до Феофанії півтора року тому. Він не міг самостійно пересуватися, задихався і вдень, і вночі. Кожні 1,5 години був змушений приймати інгаляції бронхолітиків, щоб просто жити.

На той час він хворів уже понад 9 років, неодноразово проходив курс лікування, багато разів консультувався у різних медичних закладах України і щоразу лікарі хитали головами: допоможе лише трансплантація легень.

За даними бодіплетізмографії (метод обстеження вентиляційної функції легень, який відразу зробили у Феофанії), показник об’єму форсованого видиху на першій секунді (ОФВ 1) складав усього 17% від належного.

З огляду на рентгенологічну картину лікарі зрозуміли, що подальша консервативна терапія буде марною і прийняли рішення застосувати LVRS – хірургію зменшення об’єму легень.

Суть даної методики полягає у тому, що ділянки легені, які найбільше уражені емфіземою, видаляють. Це дає простір для стиснутих хворобою, але робочих ділянок і вони розправляються.

Торакальний хірург Володимир Войтко та пульмонолог Світлана Гук, розказують, що складна операція виконувалася через маленький розріз розміром 4 см. Без розкриття грудної клітки та пошкодження дихальних м’язів.

Цю операцію вперше в Україні виконали без інтубації легень і примусової вентиляції, оскільки це могло спричинити розрив легень.

Після операції пацієнт перебував у лікарні 12 днів. Однією з головних рекомендацій лікарів при виписці була відмова від куріння.

Наразі пацієнт почувається добре. Попри складну хворобу та загибель 2-х синів на війні, чоловік знайшов у собі сили жити далі.

Зараз, у свої 72 роки, він веде активний спосіб життя, водить автомобіль, тримає господарство, вправно долає сходинки, дихає вільно та безмежно любить своїх 2-х онуків і правнука.

Джерело і фото: Клінічна лікарня Феофанія