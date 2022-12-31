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Трансплантації і підвищення зарплат: попри війну українська медицина має досягнення

31 Грудня 2022, 13:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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У цей надскладний рік через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну, наша медична система не тільки вистояла, а й в багатьох випадках змогла зробити крок вперед.

– Попри постійні масовані обстріли та атаки ворога, медична система вистояла, переорієнтувалася та продовжує надавати медичні послуги у всіх куточках України, — підсумував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він також нагадав основні здобутки та перемоги української системи охорони здоров’я у 2022 році:

  • Встановлено зарплату лікаря на рівні не менше ніж 20 тис. грн, медсестри — не менше ніж 13,5 тис. грн.
  • Цілком відновлено 113 об’єктів пошкоджених внаслідок військової агресії медзакладів, 264 — в процесі відновлення.
  • Запущено розширений неонатальний скринінг на 21 орфанне захворювання.
  • Проведено 379 трансплантацій органів.
  • Розширюється програма реімбурсації Доступні ліки. Включено для відшкодування рецепти для лікування захворювань психічної сфери. Загалом в програмі бере участь 11,5 тис. аптек,  було погашено понад 10  млн рецептів, фактична вартість відшкодування яких склала понад 2 млрд грн.
  • Відкрились двері для пацієнтів у нових сучасних корпусах Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України  Охматдит та Центру дитячої кардіології  та кардіохірургії МОЗ України.
  • На сайті МОЗ відкрито спеціальний портал вакансій для медичних працівників. Від  запуску на портал подано близько 600 вакансій у закладах охорони здоров’я по всій Україні.
  • Налагоджено координацію з Єврокомісією DG SANTE і DG ECHO у питаннях медичної евакуації та лікування українців у країнах Євросоюзу. Евакуйовано на лікування у 29 країн 2 354 хворих і поранених дорослих та дітей.
  • Підписано угоди з ЄС про долучення України до європейської програми EU4Health.
  • Отримано 10,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги на 12,8 млрд грн з 35 країн світу.
  • Від початку війни через різні механізми було закуплено та поставлено 779 автомобілі швидкої допомоги, позашляховики та броньований евакуаційний транспорт.
  • У співпраці з урядом Республіки Польща скоординовано партнерство медичних університетів України і Польщі, встановлено модульні амбулаторії сімейної медицини та модульні тимчасові пункти базування служби ЕМД у Харківській і Херсонській областях.
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