– Попри постійні масовані обстріли та атаки ворога, медична система вистояла, переорієнтувалася та продовжує надавати медичні послуги у всіх куточках України, — підсумував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він також нагадав основні здобутки та перемоги української системи охорони здоров’я у 2022 році:
- Встановлено зарплату лікаря на рівні не менше ніж 20 тис. грн, медсестри — не менше ніж 13,5 тис. грн.
- Цілком відновлено 113 об’єктів пошкоджених внаслідок військової агресії медзакладів, 264 — в процесі відновлення.
- Запущено розширений неонатальний скринінг на 21 орфанне захворювання.
- Проведено 379 трансплантацій органів.
- Розширюється програма реімбурсації Доступні ліки. Включено для відшкодування рецепти для лікування захворювань психічної сфери. Загалом в програмі бере участь 11,5 тис. аптек, було погашено понад 10 млн рецептів, фактична вартість відшкодування яких склала понад 2 млрд грн.
- Відкрились двері для пацієнтів у нових сучасних корпусах Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України Охматдит та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
- На сайті МОЗ відкрито спеціальний портал вакансій для медичних працівників. Від запуску на портал подано близько 600 вакансій у закладах охорони здоров’я по всій Україні.
- Налагоджено координацію з Єврокомісією DG SANTE і DG ECHO у питаннях медичної евакуації та лікування українців у країнах Євросоюзу. Евакуйовано на лікування у 29 країн 2 354 хворих і поранених дорослих та дітей.
- Підписано угоди з ЄС про долучення України до європейської програми EU4Health.
- Отримано 10,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги на 12,8 млрд грн з 35 країн світу.
- Від початку війни через різні механізми було закуплено та поставлено 779 автомобілі швидкої допомоги, позашляховики та броньований евакуаційний транспорт.
- У співпраці з урядом Республіки Польща скоординовано партнерство медичних університетів України і Польщі, встановлено модульні амбулаторії сімейної медицини та модульні тимчасові пункти базування служби ЕМД у Харківській і Херсонській областях.
Медики України докладають усіх зусиль для покращення доступу українців до медичної допомоги.
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