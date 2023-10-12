Дворічний Дем’ян отримав травму ліктя, коли родина перебувала за кордоном. Тамтешні лікарі наклали гіпсову пов’язку, проте через деякий час гіпс почав натирати шкіру, що призвело до утворення гнійника в м’яких тканинах навколо травми, після чого йому призначили антибіотик у вигляді сиропа.

Протягом кількох місяців дитина періодично скаржилась на болі у лівому плечі та підвищення температури. Після численних консультацій батьки хлопчика звернулися до львівського Охматдиту, де хлопчику діагностували остеомієліт лівої плечової кістки та одразу прооперували.

Під час оперативного втручання хірурги виявили велику патологічну кісткову порожнину з густим гноєм та успішно її видалили.

За словами фахівців, чіткої причини, чому у однієї дитини виникає остеомієліт, а у іншої ні – немає. Але травма чи наявність джерел інфекцій (гнійник, абсцес, інфіковані рани) – це завжди провокуючий фактор.

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Крім того, ознаки хвороби можуть проявитися не відразу, а лише через два-три тижні. Тому правильний діагноз часто встановлюється з запізненням, коли відбуваються значні деструктивні зміни у кістках.

Наразі з хлопчиком все гаразд, його вже виписали з лікарні, але він перебуває під постійним спостереженням хірургів Охматдиту.

Джерело і фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит