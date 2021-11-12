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Треба, щоб Covid-19 не домінував. Що робити, щоб побороти вірус

12 Листопада 2021, 13:19
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Наразі треба хоча б перевести коронавірус із стадії пандемії у фазу ендемії. Це дасть змогу співіснувати з ним, проте без значної шкоди життю людини.

Про сподівання стосовно боротьби з вірусом повідомив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

– Те, чого ми сподіваємося досягти, – це настільки низький рівень, що, навіть якщо він не буде усунений повністю, вже не матиме серйозного впливу на громадське здоров’я або на те, як ми живемо своє життя, – зазначив Ентоні Фаучі.

Для цього потрібно вакцинувати людей.

– Якщо ми зробимо вакцинацію більшої кількості людей у ​​всьому світі, ми сподіваємося, що протягом розумного періоду часу ми досягнемо того показника, коли захворюваність на коронавірус може час від часу підійматися і опускатися на задньому плані, але вона не домінуватиме над нами так, як робить зараз, – додав він.

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Проте фахівці поки що не беруться робити прогноз, що вірус вдасться остаточно викорінити. Вони говорять, що з коронавірусом буде така сама ситуація, як і з грипом.

Водночас людство вже два роки живе з небезпечним вірусом, за цей час він забрав життя понад 5 млн людей на планеті.

Джерело
CNN
Теги
епідемія , Коронавірус Covid-19 , прогноз
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