Наразі треба хоча б перевести коронавірус із стадії пандемії у фазу ендемії. Це дасть змогу співіснувати з ним, проте без значної шкоди життю людини.

Про сподівання стосовно боротьби з вірусом повідомив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

– Те, чого ми сподіваємося досягти, – це настільки низький рівень, що, навіть якщо він не буде усунений повністю, вже не матиме серйозного впливу на громадське здоров’я або на те, як ми живемо своє життя, – зазначив Ентоні Фаучі.

Для цього потрібно вакцинувати людей.

– Якщо ми зробимо вакцинацію більшої кількості людей у ​​всьому світі, ми сподіваємося, що протягом розумного періоду часу ми досягнемо того показника, коли захворюваність на коронавірус може час від часу підійматися і опускатися на задньому плані, але вона не домінуватиме над нами так, як робить зараз, – додав він.

Проте фахівці поки що не беруться робити прогноз, що вірус вдасться остаточно викорінити. Вони говорять, що з коронавірусом буде така сама ситуація, як і з грипом.

Водночас людство вже два роки живе з небезпечним вірусом, за цей час він забрав життя понад 5 млн людей на планеті.