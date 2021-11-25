В Україні створять реєстр донорів крові та компонентів крові, а також людей, яким заборонено жертвувати кров. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 24 листопада.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу. За його словами, Національний реєстр забезпечуватиме безпеку донорської крові завдяки обліку даних про медичний огляд донора.

Також у реєстрі будуть результати медогляду донорів перед донацією, інформація про інфекції та про якість крові, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що реєстр допоможе відстежувати рух донорської крові та компонентів крові від донора до реципієнта “від вени до вени”.

– Реєстр дозволить в автоматичному режимі підраховувати кількість донацій, що дасть можливість присвоїти певній людині статус – почесний донор України, – зазначив Ляшко.

Міністр стверджує, щоб отримати статус Почесного донора України, людина має сумарно здати 40 максимально допустимих доз крові або 60 максимально допустимих доз плазми крові, або 40 максимально допустимих доз клітин крові (еритроцити, тромбоцити або лейкоцити).

Відповідальними за створення та функціонування реєстру будуть Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України.