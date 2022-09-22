В Україні підтвердили третій випадок віспи мавп. Про це в марафоні Єдині новини повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворими на мавпячу віспу. І не виїжджали за кордон. Наразі відбувається епідеміологічне розслідування, – розповів Кузін.

Відомо, що всі хворі – чоловіки віком 25-35 років.

В Україні зараз є діагностичні спроможності, ПЛР-системи для проведення відповідної діагностики. Ці тест-системи були доставлені у країну ще з липня і зараз є в наявності.

Зараз дивляться

Людина, яка має симптоми – підвищену температуру тіла, висипання, які характерні для мавпячої віспи, та мала в анамнезі незахищені статеві стосунки, має звернутися до лікаря. Для встановлення діагнозу і призначення симптоматичного лікування.