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Третій випадок віспи мавп підтвердили в Україні

22 Вересня 2022, 17:21
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

В Україні підтвердили третій випадок віспи мавп. Про це в марафоні Єдині новини повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворими на мавпячу віспу. І не виїжджали за кордон. Наразі відбувається епідеміологічне розслідування, – розповів Кузін.

Відомо, що всі хворі – чоловіки віком 25-35 років.

В Україні зараз є діагностичні спроможності, ПЛР-системи для проведення відповідної діагностики. Ці тест-системи були доставлені у країну ще з липня і зараз є в наявності.

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Людина, яка має симптоми – підвищену температуру тіла, висипання, які характерні для мавпячої віспи, та мала в анамнезі незахищені статеві стосунки, має звернутися до лікаря. Для встановлення діагнозу і призначення симптоматичного лікування.

– Наразі ми не вбачаємо в Україні значних ризиків поширення цього захворювання. Воно передається не так швидко, як, наприклад, коронавірус. Порівняно з ним мавяпча віспа не має зараз такого епідеміологічного потенціалу, – наголосив Кузін.

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Ігор Кузін Мавпяча віспа
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