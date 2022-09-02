Згідно з щотижневим звітом інституту громадської охорони здоров’я Sciensano, в Бельгії зареєстрована перша смерть від мавпячої віспи. Це третя смерть в Європі від цієї інфекції.

У звіті говориться, що жертвою віспи мавп в Бельгії став пацієнт, який має хронічні захворювання.

У Бельгії, як і скрізь, випадки інфікування зосереджені серед чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками. На кінець серпня в країні з населенням 11,5 млн осіб було зареєстровано 706 випадків, 32 з них потребували госпіталізації.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європа і Сполучені Штати є осередками глобального спалаху віспи мавп. Загалом наразі зареєстровано 50 496 випадків захворювання і 16 смертей.

Нагадаємо, що 24 липня ВООЗ оголосила найвищий рівень тривоги, класифікувавши віспу мавп як надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров’я поряд з Covid-19.