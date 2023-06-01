На Закарпатті медики швидкої допомоги врятували 16-річну жительку села Кам’янське Берегівського району, у якої почалися передчасні пологи на тлі кровотечі. Третя дитина жінки з’явилася на світ просто в автомобілі.

Як повідомили медики, у породіллі вони були через десять хвилин після надходження виклику. Це була ситуація з розряду критичних, коли на рахунку – буквально кожна секунда. Адже під загрозою одразу два життя – молодої жінки та ще ненародженої дитини.

Стало відомо, що на обліку в гінеколога чи сімейного лікаря породілля не перебувала. Перейми почалися передчасно – на 32-34 тижні вагітності.

Як розповіли медики, після огляду лікарка швидкої прийняла рішення транспортувати породіллю до медичного закладу. Але дорогою час між переймами стрімко скорочувався і дитина ось-ось мала народитися.

Тоді медичне авто зупинилося і бригада приготувалася приймати пологи. Ситуація ускладнювалася тим, що в дитини було сідничне передлежання, а породілля тендітної статури.

Завдяки досвіду і професіоналізму медиків усе пройшло благополучно і народилася дівчинка. Однак немовля не кричало і не дихало. Медики екстренки провели реанімаційні заходи і через 2-3 хвилини дитина голосно закричала.

Породіллю бригада швидкої доставила в пологове відділення Іршавської районної лікарні.

Джерело: Закарпаття онлайн