Сповіщень про тривогу того дня не було. 11-річний Артем з Харкова грав у футбол, коли в його двір прилетіли російські касетні бомби. Як наслідок – у хлопчика відкрита мінно-вибухова травма грудної та черевної порожнини, ушкодження внутрішніх органів (легень, діафрагми та печінки) із інфекційним ускладненням.

Він три дні перебував у комі, переніс вісім операцій. Хлопець хапався за життя, він заново навчився ходити та рухати руками, адже залишився незламним.

Через тиждень його евакуювали до Львова у дитячу Лікарню Святого Миколая. Місяць хлопець не підводився з ліжка.

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Спеціалісти хірургічного відділення на чолі із завідувачем Дмитром Грицаком, керівником Центру хірургії Лікарні Св. Миколая Андрієм Дворакевичем, лікуючим лікарем Анною Салигою робили усе можливе аби повернути дитині здоров’я. Разом із британськими та американськими колегами вони виконали хлопчику низку високотехнологічних втручань – це відновлення цілісності грудної клітки та правої легені, а також печінки, органів черевної порожнини.

Увесь цей час стан Артема стабілізувала команда анестезіологів відділення інтенсивної терапії на чолі із завідувачем Яремою Безніско.

Згодом Артема перевели у загальну палату, і тут за нього взялися реабілітологи. Ще й досі старший фізіотерапевт Сергій Худа допомагає хлопцю відновити функціональність правої руки та покращити ходу.

Мама хлопчика Анна радіє успіхам сина. Завдяки спільним зусиллям спеціалістів хлопчик уже бігає та навіть грає у футбол. А ще він сам одягається, вмивається. Відколи Артем потрапив у лікарню, Анна твердо вирішила – лікуватиме сина тільки в Україні. І ще жодного разу про це не пошкодувала.

Саме в Національному реабілітаційному центрі Незламні Першого медоб’єднання Львова кожен, хто постраждав від війни, отримує шанс на повноцінне життя.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова