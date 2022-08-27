Три місяці без судом: у Львові 8-річному хлопчику зробили найскладнішу операцію на мозку

Більше трьох місяців без судом! Львівські дитячі нейрохірурги провели одну з найскладніших операцій при епілепсії. Вони роз’єднали півкулі головного мозку 8-річному Олежику, щоб припинити поширення нападів.

Хлопчик страждає на туберозний склероз / TSC – генетичне захворювання, що вражає нервову та інші системи і супроводжується епілептичними нападами.

Операцію – калозотомію – дитячі нейрохірурги провели спільно із епілептологами. Вибір методу хірургічного лікування епілепсії при туберозному склерозі – непростий шлях, який пройшли лікарі. Вони кілька років відслідковували історії нападів пацієнта. Саме калозотомія – стала початком хірургічного лікування епілепсії у Олежика.

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Під час операції хлопчику вдалося роз’єднати півкулі та провести повне розсічення мозолистого тіла (total callosotomy). Результати хірургічного лікування чудові. Ось уже три місяці Олежика зовсім не турбують судоми. Хоча раніше бувало до 10 епізодів на добу. Це заважало хлопчику у повсякденному житті та значно затримувало інтелектуальний розвиток дитини.

До Лікарні Св. Миколая зараз він приходить з батьками на профілактичні огляди. Лікарі відслідковують стан хлопчика, щоб визначити подальшу тактику лікування та необхідність наступних етапів.

Попри складність доступу до задніх відділів такої анатомічної структури головного мозку, як мозолисте тіло, нейрохірургам при кожній з таких операцій вдавалось проводити повне роз‘єднання півкуль маленьким пацієнтам, що у свою чергу допомогло позбутися чи значно зменшити кількість епілептичних нападів.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Фото: Перше медичне об’єднання Львова