Фахівці Інституту серця МОЗ України прооперували 30-річного киянина, який три місяці скаржився на високу температуру і сильну задишку.
Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.
– Пацієнту терміново провели низку обстежень. На УЗД виявили гігантську вегетацію (інфекцію) на стулках тристулкового клапана серця і поставили діагноз – інфекційний ендокардит, – ідеться в повідомленні.
За словами медиків, це звичайне ускладнення у пацієнтів зі шкідливими звичками.
Кардіохірурги Інституту виконали операцію із заміни тристулкового клапана біологічним протезом.
Медики закликають українців дбайливо ставитися до свого здоров’я, вести здоровий спосіб життя і ретельно контролювати роботу своєї серцево-судинної системи.
Джерело: Інститут серця МОЗ