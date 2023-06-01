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Три місяці ходив із високою температурою та задишкою: у Києві врятували 30-річного чоловіка

1 Червня 2023, 14:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

Фахівці Інституту серця МОЗ України прооперували 30-річного киянина, який три місяці скаржився на високу температуру і сильну задишку.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

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– Пацієнту терміново провели низку обстежень. На УЗД виявили гігантську вегетацію (інфекцію) на стулках тристулкового клапана серця і поставили діагноз – інфекційний ендокардит, – ідеться в повідомленні.

За словами медиків, це звичайне ускладнення у пацієнтів зі шкідливими звичками.

Кардіохірурги Інституту виконали операцію із заміни тристулкового клапана біологічним протезом.

Медики закликають українців дбайливо ставитися до свого здоров’я, вести здоровий спосіб життя і ретельно контролювати роботу своєї серцево-судинної системи.

Джерело: Інститут серця МОЗ 

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