Фахівці Інституту серця МОЗ України прооперували 30-річного киянина, який три місяці скаржився на високу температуру і сильну задишку.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Пацієнту терміново провели низку обстежень. На УЗД виявили гігантську вегетацію (інфекцію) на стулках тристулкового клапана серця і поставили діагноз – інфекційний ендокардит, – ідеться в повідомленні.

За словами медиків, це звичайне ускладнення у пацієнтів зі шкідливими звичками.

Кардіохірурги Інституту виконали операцію із заміни тристулкового клапана біологічним протезом.

Медики закликають українців дбайливо ставитися до свого здоров’я, вести здоровий спосіб життя і ретельно контролювати роботу своєї серцево-судинної системи.

Джерело: Інститут серця МОЗ