Щоб знову стати на ноги, 13-річній Вікторії після важкої травми знадобились три оперативних втручання. Лікування, що тривало протягом двох років, нещодавно успішно завершилося.

Наслідки травми

У 2022 році дівчинка звернулась до фахівців спеціалізованого дитячого центру зі складним зміщенням голівки стегна після важкої травми.

Львівські ортопеди разом зі швейцарським колегою Ульріхом Екснером поетапно повертали підлітку здатність ходити. Сьогодні Вікторія майже здорова.

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— Минулого тижня ми зняли фіксатори. А також встановили допоміжні засоби для коригування зон росту на ногах, щоб уникнути накульгування у майбутньому. Тепер Вікторія цілком здорова, — повідомив хірург-ортопед лікарні Олександр Щуровський.

Джерело і фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр