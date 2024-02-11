Олександра Рибак у свої 25 років вона зуміла перемогти гострий лімфобластний лейкоз і стати щасливою мамою. Історію мужньої українки розповіли в Міністерстві охорони здоров’я України.

Три роки боротьби

– Саша завжди була активною, багато займалася плаванням. У якийсь момент дівчина почала відчувати біль у ребрах і сильну втому. Рак діагностували не відразу, – йшлося в повідомленні.

Зазначається, що подальша боротьба з хворобою тривала три роки. Півтора року лікування в лікарні та ще півтора – прийом сухої хімії у формі таблеток.

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Була сильна підтримка

– Від самого початку я була налаштована боротися і не дозволяла думати, що щось може піти не так. Однак були й хвилини відчаю. Коли довелося обрізати волосся, і я довго не могла дивитися в дзеркало, на вулицях ловила на собі погляди інших людей, – розповідає Саша.

За словами Олександри, у неї була сильна підтримка в стінах лікарні в особі лікарів, волонтерів, медсестер.

Рак не перешкоджає материнству

Разом із Сашею лікувалися й інші дівчата, які стали її подругами. Відтоді вони постійно спілкуються, підтримують одна одну. До того ж усі стали мамами – ще один доказ того, що навіть рак не перешкоджає материнству.

Головне і важливе

– Я б сказала, що боротьба з онкохворобою – це як плавання у відкритому океані. Поки ти гребеш – ти на плаву. А ще дуже важливо – мріяти, любити, посміхатися, – каже Олександра.

За словами дівчини, головне – дбайте про своє здоров’я, вчасно обстежуйтеся, бо час у лікуванні раку – це вирішальний фактор.