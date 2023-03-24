Як повідомили в Центрі з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), в 16 штатах країни наразі 68 пацієнтів стали жертвами використання препарату штучних сліз.

Йдеться про зараження вкрай стійким до антибіотиків штамом синьогнійної палички. В результаті три людини загинули, вісім втратили зір і ще чотирьом була зроблена операція з видалення очного яблука.

Випадки зараження синьогнійною паличкою в CDC почали реєструвати з травня 2022 року. До цього часу штам ніколи в США не виявляли.

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В результаті експерти з’ясували, що більшість постраждалих користувалися штучними сльозами у вигляді очних крапель, призначених для зволоження очей.

Хоча пацієнти повідомили про понад 10 марок крапель, найчастіше це були безрецептурні штучні сльози бренду EzriCare, лабораторний аналіз яких підтвердив наявність небезпечного штаму.

Наразі експерти CDC і Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) закликають лікарів і пацієнтів не використовувати краплі брендів EzriCare або Delsam Pharma.

Людей просять звертатися до лікарів, якщо вони вже мали досвід використання цих крапель і спостерігають симптоми інфекції ока, наприклад виділення з очей або їхнє почервоніння, підвищену чутливість до світла, біль або дискомфорт в очах або нечіткий зір.

Джерело: nauka.ua