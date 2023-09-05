Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова виходжують важко пораненого українського захисника, який тричі наражався на смертельну небезпеку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала медична сестра лікарні Олена Калиста.
– Його група виходила із завдання. Коли поверталися, потрапили на заміноване поле. Одна міна розірвалася зовсім поруч. Усі побратими, на жаль, загинули, – пише Олена.
Медсестра з етичних міркувань не називає ім’я пацієнта.
Хлопець виповз на дорогу, де його підібрав евакуаційний автомобіль. Щойно рушили до стабілізаційного пункту, в авто прилетів дрон-камікадзе. Усі хто були поруч – 200-ті, а наш хлопець знову вижив.
– Тяжко поранений, він надав собі першу допомогу і ліг уздовж дороги. Життя потихеньку його покидало. На щастя, проїжджало ще одне авто. Хлопця забрали і повезли до медиків. Не встигли проїхати й п’ятисот метрів, як пікап підірвався на міні, – розповідає медсестра.
Машина загорілася. Захисник не пам’ятає, як вибрався з неї. Останнє, що залишилося в пам’яті, як котився травою, щоб загасити на собі полум’я.
За словами медика, нині воїн перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії для хворих із гнійно-септичною патологією. Одужує, хоче назад до побратимів, бо розуміє: якщо тричі вижив у пеклі, значить на нього ще чекає багато справ.
Джерело: Олена Калиста