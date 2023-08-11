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Тримає біонічною рукою донечку: десантник, що втратив на війні кінцівки, вперше став татом

11 Серпня 2023, 10:44
Валентина Андрейко журналістка
чоловік з біонічною рукою

Михайло Юрчук – десантник, який втратив на війні руку й ногу і який першим отримав біонічний протез в Центрі Незламні, став батьком. Уперше!

Не випадково знімок щасливого тата з новонародженою донечкою, яку тримає біонічною рукою, виклали саме на сторінці Центру.

Адже Михайло, який спочатку був у Незламних пацієнтом, залишився тут працювати після протезування. Нині він ментор для поранених захисників, які теж втратили кінцівки на фронті і тільки стають на шлях відновлення.

Власним прикладом цей наставник щодня показує пацієнтам Центру Незламні, що попри всі випробування і, здавалось би, обмеження, варто жити на повну! І це цілком можливо.

Михайла  в усьому підтримує його дружина Марія. Вона впевнена, навіть з протезами руки і ноги її чоловік – найнадійніша опора і захист. А для донечки – найкращий у світі тато!

Маленька донечка Михайла Юрчука ростиме у вільній країні. Побратими батька роблять для цього усе можливе і неможливе.

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Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

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Незламні новонароджені Протези
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