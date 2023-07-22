У дослідженні, проведеному Королівським коледжем Лондона, вчені довели, що симптоми інфекції можуть проявлятися і через два роки після одужання від Covid-19. Але не у всіх.

Стійкі когнітивні порушення – так званий “мозковий туман” – після повного одужання зберігаються у людей, які хворіли на коронавірусну хворобу понад три місяці.

Дослідження показало, що “мозковий туман” тривалого Covid-19 можна порівняти зі старінням на 10 років.

– Навіть через два роки після першого зараження деякі люди не почуваються повністю одужавшими, їхнє життя ускладнюють довгострокові наслідки коронавірусу, – сказала Клер Стівс, професор Королівського коледжу.

Згідно з державним переписом населення 2023 року, станом на січень 2023 року близько двох млн осіб, які живуть у Великій Британії, страждали на тривалий Covid-19. Тобто, у них такі симптоми, як втома, труднощі з концентрацією уваги, задишка і м’язові болі тривали понад чотири тижні від моменту зараження.

У дослідженні взяли участь понад 5100 учасників із біобанку Covid Symptom Study.

За допомогою 12 когнітивних тестів дослідники вивчили робочу пам’ять, увагу, мислення і руховий контроль учасників експерименту між двома періодами 2021 і 2022 років.

Нижчі когнітивні показники були зафіксовані в осіб, які відчували симптоми Covid-19 понад 12 тижнів.

Вчені не виявили у них значних поліпшень і в другому турі досліджень – у квітні та червні 2022 року, тобто через дев’ять місяців після першого.

Але були й випадки повного одужання навіть серед тих, у кого симптоми Covid-19 спостерігалися впродовж понад трьох місяців.

Один з авторів дослідження доктор Натан Читам назвав це обнадійливою новиною.