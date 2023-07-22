У дослідженні, проведеному Королівським коледжем Лондона, вчені довели, що симптоми інфекції можуть проявлятися і через два роки після одужання від Covid-19. Але не у всіх.
Стійкі когнітивні порушення – так званий “мозковий туман” – після повного одужання зберігаються у людей, які хворіли на коронавірусну хворобу понад три місяці.
Дослідження показало, що “мозковий туман” тривалого Covid-19 можна порівняти зі старінням на 10 років.
– Навіть через два роки після першого зараження деякі люди не почуваються повністю одужавшими, їхнє життя ускладнюють довгострокові наслідки коронавірусу, – сказала Клер Стівс, професор Королівського коледжу.
Згідно з державним переписом населення 2023 року, станом на січень 2023 року близько двох млн осіб, які живуть у Великій Британії, страждали на тривалий Covid-19. Тобто, у них такі симптоми, як втома, труднощі з концентрацією уваги, задишка і м’язові болі тривали понад чотири тижні від моменту зараження.
У дослідженні взяли участь понад 5100 учасників із біобанку Covid Symptom Study.
За допомогою 12 когнітивних тестів дослідники вивчили робочу пам’ять, увагу, мислення і руховий контроль учасників експерименту між двома періодами 2021 і 2022 років.
Нижчі когнітивні показники були зафіксовані в осіб, які відчували симптоми Covid-19 понад 12 тижнів.
Вчені не виявили у них значних поліпшень і в другому турі досліджень – у квітні та червні 2022 року, тобто через дев’ять місяців після першого.
Але були й випадки повного одужання навіть серед тих, у кого симптоми Covid-19 спостерігалися впродовж понад трьох місяців.
Один з авторів дослідження доктор Натан Читам назвав це обнадійливою новиною.
– Це дослідження показує необхідність спостереження за тими людьми, чия функція мозку найбільше постраждала від Covid-19, щоб забезпечити їм підтримку в процесі одужання, – сказав Читам.