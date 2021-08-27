Багато батьків запитують, чи можуть діти заразитися тривалим Covid-19, за якого симптоми зберігаються протягом декількох місяців після початкової фази хвороби. У цьому питанні спробував розібратися австралійський педіатр і фахівець з інфекційних захворювань Філіп Бріттон, який займається лікуванням дітей з Covid-19 і стежить за дослідженнями в цій галузі.

З моменту появи більш заразного Covid-штаму Дельта з’являється все більше повідомлень про зростання кількості випадків цього захворювання у дітей порівняно з попередніми штамами вірусу.

Що таке тривалий Covid-19

Стандартного визначення тривалого Covid-19 досі немає, та й сам синдром вельми різноманітний. Незважаючи на те, що не існує однієї його форми, часто виникають три основні типи симптомів:

когнітивні ефекти, як-от уповільнене мислення або мозковий туман;

фізичні симптоми, включно зі втомою, задишкою й болем;

симптоми психічного нездоров’я, як-от змінений настрій і занепокоєння.

Наявність симптомів, що зберігаються більше 28-30 днів від початку Covid-19, у медичній літературі все частіше позначається як тривалий Covid-19.

Як часто зустрічається у дітей

Тривалий Covid-19 дійсно зустрічається у дітей, але рідше, ніж у дорослих. Про це свідчать два австралійських дослідження.

В одному з них вчені, спостерігаючи дорослих і дітей, виявили, що 20% з більш ніж 2 тис. випадків Covid-19 у Новому Південному Уельсі мали стійкі симптоми протягом 30 днів. До 90 днів цей показник знизився до 5%. Наймолодша вікова група (0-29 років) мала більше шансів одужати швидше, ніж старші вікові групи.

В іншому дослідженні брали участь тільки діти. З’ясувалося, що тільки у 8% з 151 дитини з переважно легкими інфекціями спостерігалися стійкі симптоми протягом восьми тижнів. Однак усі повністю одужали до 3-6 місяців.

Найбільш повним на сьогодні є велике дослідження дітей віком 5-17 років з легкою формою Covid-19 з Великої Британії. З 1734 дітей 4,4% повідомили про стійкі симптоми через 28 днів після початку хвороби. У цих дітей кількість симптомів була меншою, ніж першого тижня.

Дослідження показало, що у 1,8% дітей симптоми з’являються на 56 день. Головними проблемами були головний біль, втома і втрата нюху.

Що змінила Дельта

Ці дослідження були проведені до появи Covid-штаму Дельта, коли кількість Сovid-інфекцій у дітей помітно збільшилася.

Дійсно, Сovid-штам Дельта може призводити до посилення тяжкості Covid-19 у дорослих. Але поки немає переконливих доказів того, що Дельта більш серйозно протікає у дітей.

Поточні показники госпіталізації під час спалаху Covid-штаму Дельта в 2021 році в Новому Південному Уельсі не вище, ніж у дітей по всій Австралії в 2020 році.

І дорослі, і діти, які хворіють на більш важку форму Covid-19, як видається, мають підвищений ризик тривалого Covid-19. Але якщо Сovid-штам Дельта не викликає більш серйозних захворювань у дітей, розумно очікувати, що цей штам також не збільшить ризик тривалого Covid-19, робить висновок австралійський педіатр.