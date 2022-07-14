У Маріуполі гостра нестача медикаментів. Жителям доводиться купувати ліки з рук. Особливо страждають онкохворі, хворі на туберкульоз та цукровий діабет.

Чати окупованого міста переповнені пропозиціями з продажу ліків. При цьому пропонують навіть йод, зеленку та бинти.

Маріупольці, теж пишуть, які ліки шукають, адже у місті просто немає аптек. А чорний фармринок є небезпечним, адже ніхто не може гарантувати якість ліків.

Зараз дивляться

Це може призвести до небезпечних наслідків.

Така ситуація добре показує “турботу” окупантів та колаборантів про маріупольців.

Жителі, щоб вижити та пролікуватися, мають купувати лікарські засоби утричі дорожче та ще й за рублі.

Джерело: Маріупольська міськрада