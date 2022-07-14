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“Турбота” по-російські: перекупщики деруть три шкури з мешканців Маріуполя за ліки

14 Липня 2022, 18:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки

У Маріуполі гостра нестача медикаментів. Жителям доводиться купувати ліки з рук.  Особливо страждають онкохворі, хворі на туберкульоз та цукровий діабет.

Чати окупованого міста переповнені пропозиціями з продажу ліків. При цьому пропонують навіть йод, зеленку та бинти.

Маріуполь ліки

Аптечка на замовлення від окупантів

Маріупольці, теж пишуть, які ліки шукають, адже у місті просто немає аптек. А чорний фармринок є небезпечним, адже ніхто не може гарантувати якість ліків.

Зараз дивляться

Це може призвести до небезпечних наслідків.

Така ситуація добре показує “турботу” окупантів та колаборантів про маріупольців.

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Жителі, щоб вижити та пролікуватися, мають купувати лікарські засоби утричі дорожче та ще й за рублі.

Джерело: Маріупольська міськрада

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